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В Мурманской области прохладно и дождливо



ИА "Метеоновости" / 11:59 Суббота, 22 июня



Погода на севере часто меняется из-за циклонов. Вот и очередной из серии атлантических вихрей принес на Кольский полуостров сильные дожди. В Мончегорске выпало в прошедшие сутки 15 мм осадков. На севере Карелии выпало 18 мм и в Псковской области тоже дожди были интенсивными, около трети от месячной нормы. В ночь на 21 июня, пока еще не подошел циклон, при прояснениях в Кандалакше наблюдалась самая низкая температура для этого июньского дня, 0 градусов (предыдущий рекорд холода 1,2 градуса был в 1983 году). А средняя суточная температура на 5 градусов была ниже климатической нормы.



В областном центре, в Мурманске, тоже была прохладная погода, ночью 21 июня 4,6 градуса, днем только +16 градусов, что для Приполярья немного холоднее обычного, примерно на полградуса. На побережье Мурманской области начало лета в целом выдалось прохладным и дождливым. Очередной циклон выходит в воскресенье на Мурманскую область, оставляя эту территорию в совсем не теплом, арктическом воздухе. В центральных районах Кольского полуострова пройдут сильные дожди, из-за облачности и ветров с северо-востока и востока в течение суток будет не более 5..10 градусов.







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