Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
22 июня 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Канаде продолжает удивлять метеорологов

ИА "Метеоновости" / 12:11 Суббота, 22 июня

  В западной половине Канады погода продолжает удивлять метеорологов. На юге и востоке Британской Колумбии в горной местности на высоте более 1600 м выпал снег, создав проблемы на дорогах. А в северной части Альберты продолжаются сильные лесные пожары, дым от которых ранее через Атлантику достиг Европы. В первой половине недели их площадь оценивалась в 300 тысяч га. Эвакуированы 9 тысяч жителей из населенных пунктов коренных народов. Тушение осложняет сильный ветер, а из-за отсутствия осадков наблюдаются самые сухие за последние 40 лет погодные условия, сообщает Кана́дская телерадиовеща́тельная корпора́ция. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+29
Вс.
23 июн.
+24
Пн.
24 июн.
+24
Вт.
25 июн.
+21
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+46
Туггурт		 -7
Беллинсгаузен

некомфортное место: Батна
комфортное место: Завитинск

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100