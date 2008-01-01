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Погода в Канаде продолжает удивлять метеорологов



ИА "Метеоновости" / 12:11 Суббота, 22 июня



В западной половине Канады погода продолжает удивлять метеорологов. На юге и востоке Британской Колумбии в горной местности на высоте более 1600 м выпал снег, создав проблемы на дорогах. А в северной части Альберты продолжаются сильные лесные пожары, дым от которых ранее через Атлантику достиг Европы. В первой половине недели их площадь оценивалась в 300 тысяч га. Эвакуированы 9 тысяч жителей из населенных пунктов коренных народов. Тушение осложняет сильный ветер, а из-за отсутствия осадков наблюдаются самые сухие за последние 40 лет погодные условия, сообщает Кана́дская телерадиовеща́тельная корпора́ция. / meteonovosti.ru /



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