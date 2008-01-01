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Новости погоды

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Жара в Средней полосе России

ИА "Метеоновости" / 12:24 Суббота, 22 июня

  В Москве несколько дней сильно жарко. На станции ВДНХ два дня (20 и 21 июня) столбик термометра добрался до отметки 30 градусов. Сегодня, 22 июня может быть рекордно жарко. Напомним, что рекорд жары для 22 июня 31,8 градуса принадлежит 1917 году.

А вот в городах Подмосковья рекорды температуры уже отмечены накануне.

Так, в Коломне воздух прогрелся до 31.9 (предыдущий 31.2 в 1968 году). Очень жарко было и в некоторых областях, соседних с Московской областью. В Смоленске 29.7 (предыдущий 29.4 в 2016 году), в Рыбинске 30.6 (предыдущий 30.5 в 1968 году), в Переславле-Залесском 30.2 (предыдущий 29.8 в 1968 году), во Владимире 30.1 (предыдущий 30.0 в 1968 году), в Сухиничах 30.6 (предыдущий 29.3 в 1968 году).

22 июня стане. самым жарким днем нынешнего июня, потому что 23 июня центральные области ждет ослабление жары градусов на 5-7. / meteonovosti.ru /
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