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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:37 Суббота, 22 июня



В 12 часов дня в Москве облачность оставалась переменной, осадков не отмечалось. Воздух прогрелся в Северном, Северо-Восточном и Юго-Восточном административных округах до 28..30 градусов, в Восточном административном округе до 28..29 градусов, в Юго-Западнои и Западном административных округах было 27..29 градусов, в Центральном и Северо-Западном административных округах около 29 градусов, в Зеленограде около 28 градусов, в районе Новой Москвы 27..30 градусов. Жарче всего стало в Южном административном округе, до 31 градуса. На станции ВДНХ термометр показал 28,8 градуса, атмосферное давление 748,5 мм рт. ст. / meteonovosti.ru /



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