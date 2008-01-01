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Ливень обрушился на Санкт-Петербург



ИА "Метеоновости" / 13:07 Суббота, 22 июня



Вечером 21 июня ливень обрушился на Санкт-Петербург. В результате оказались подтоплены некоторые улицы и дороги. Пострадали от сильных осадков и здания. "Фонтанка" сообщает о том, что вода просочилась в приемный покой Боткинской больницы на Миргородской улице. Пациентов на госпитализацию перенаправили в новый корпус на Пискаревском проспекте.



По данным пунктов метеонаблюдений, в городе выпало 10 мм осадков - это почти половина декадной нормы и самый сильный дождь за прошедший июнь. С начала месяца дожди в городе на Неве были в основном небольшими. А сумма осадков за прошедшие двадцать дней составила всего 8 мм. Ливень отмечался при прохождении холодного атмосферного фронта. В Тверской области под его влиянием выпало 23 мм осадков. Дождь стал предвестником похолодания. Сегодня в Санкт-Петербурге ожидается после вчерашних +29 всего +23 градуса. / meteonovosti.ru /



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