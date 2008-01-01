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Новости погоды

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На юге России сильная жара до 40 градусов

ИА "Метеоновости" / 13:20 Суббота, 22 июня

  Сильная жара стоит в южных регионах России. Именно с юга сухой и прогретый воздух распространяется до центральных областей. В прошедшие сутки очередные температурные рекорды в Крыму и на Северном Кавказе.

В Феодосии было 34.7 (предыдущий 34.4 в 2016 году), в Керчи 33.3 (предыдущий 33.1 в 2018 году), в Таганроге 35.1 (предыдущий 34.3 в 2016 году), в Краснодаре 36.1 (предыдущий 35.5 в 2016 году).

Жара на юге России удержится. 23 июня сильная жара, до 40 градусов ожидается во второй половине дня в Ростовской области, в Астраханской областях, в Ставропольском крае, Ингушетии и Чеченской Республике. / meteonovosti.ru /
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