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Новости погоды

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Аномальная погода в Центральном Черноземье

ИА "Метеоновости" / 13:25 Суббота, 22 июня

  В то время, как в Москве синоптики ждут ослабления жары, в Центральном Черноземье высокие дневные температуры продержатся до середины следующей недели. 23-24 июня в Белгородской области, 23=25 июня в Курской области, а 23-26 июня в Тамбовской области средняя суточная температура ожидается выше нормы на 7-10 градусов. Днем воздух будет раскаляться до 33..36 градусов. Из-за жары и отсутствия дождей на юго-востоке Центрального округа сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. / meteonovosti.ru /
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