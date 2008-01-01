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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:12 Воскресенье, 23 июня

  Предстоящим днём погоду в Московском регионе будет определять гребень антициклона. По сведениям Метеобюро Москвы и области сегодня 23 июня, при переменной облачности максимальная температура воздуха в Москве прогреется до 25..27, по области 23..28 градусов, во второй половине дня местами пройдёт небольшой кратковременный дождь. Ветер северный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 751 мм рт. ст..

В Москве и области, местами прошумят небольшие кратковременные дожди, подует северный умеренный ветер, и жара немного спадет, однако, содержание кислорода в воздухе еще будет пониженное. Поэтому неважно себя могут чувствовать те, кто страдает хронической легочной и сердечной недостаточностью, а также сахарным диабетом, ожирением, бронхиальной астмой. Даже у здоровых людей возможно недомогание, слабость, сонливость, головные боли, головокружение. Еще один неблагоприятный фактор - рост атмосферного давления, который может стать причиной недомогания, появления симптомов ухудшения самочувствия у лиц с неустойчивыми сосудистыми реакциями. Наиболее уязвимы люди с гипертонической и ишемической болезнью, нарушениями сердечного ритма, гипотоники. У них возможны появления приступов мигрени, скачки артериального давления, учащение сердцебиения, слабость и головокружение. Следует нормализовать артериальное давление, купировать боли, ограничить физические нагрузки.

Геомагнитный фон 23 июня прогнозируется спокойный. / meteonovosti.ru /
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