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Новости погоды

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По Сибири с грозами и ливнями будет проходить циклон

ИА "Метеоновости" / 09:52 Воскресенье, 23 июня

  Лето не балует сибиряков особым теплом. В южной части Западной Сибири за прошедший июнь лишь половина дней была с температурой, превышающей двадцатиградусную отметку. В среднем за 21 день температура в Омске ниже нормы на 2,3 градуса, в Новосибирске и Кемерово тоже на несколько десятых градуса холоднее обычного.

В воскресенье очередной циклон будет проходить по югу Сибири. И 23 июня в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Республике Алтай ожидается ухудшение погоды: сильный дождь с грозой, град, ветер в Кемеровской области, Алтайском крае до 22 м/с, по высокогорью Республики Алтай почти штормовой ветер, до 28 м/с. При этом будет скорее прохладно, днем 16..21 градус, и только в предгорьях Кемеровской области и Алтайского края до 26 градусов. / meteonovosti.ru /
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