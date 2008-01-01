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ИА "Метеоновости" / 09:58 Воскресенье, 23 июня



Воскресное утро встретило москвичей по-летнему теплой погодой. В 9 часов утра температура воздуха на всей территории столичного мегаполиса превышала отметку в +20 градусов. А на опорной метеостанции города, ВДНХ, термометры показывали +20.7 градусов. При небольшой облачности осадков не отмечалось. Атмосферное давление ненамного превышало норму и составляло 752 мм рт ст. Относительная влажность воздуха в утренние часы еще велика, около 70%. Ветер с севера, его средняя скорость 2-6 м/с, в отдельных районах города порывы до 7 м/с, в московском аэропорту Внуково - до 13 м/с. / meteonovosti.ru /



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