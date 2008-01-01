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Новости погоды
Затишье в непогоде на Дальнем Востоке ненадолго
ИА "Метеоновости" / 11:03 Воскресенье, 23 июня
В первый летний месяц погода в Дальневосточном округе страны оставалась неустойчивой. Виной тому была целая череда циклонов, следующих один за другим преимущественно по южным территориям.
Но уже в текущие дни синоптическая обстановка поменялась. Почти на всей территории власть над погодой установили антициклоны. Один из них опекает восточные районы, его центр возвышается над арктическими районами, другой приближается с запада. И лишь центральные и южные районы Якутии остаются островком непогоды. Здесь погоду испортил небольшой по площади циклон.
По данным пунктов наблюдений, на юго-западе Якутии выпало до 40 мм осадков (в поселке Исить). Зона осадков охватила и восточные районы Амурской области, в населенном пункте Стойба за субботу и ночь на воскресенье копилка осадков пополнилась на 36 мм. Дожди сопровождались грозами, а местами и порывистым ветром.
В начале недели якутский циклон будет подниматься к северу и уже северные районы Республики окажутся под его влиянием. А в южные районы округа с севера Китая спешит очередной волновой циклон. Сильные дожди в понедельник ожидаются в Хабаровском, Приморском краях, в Амурской области - очень сильный ливневой дождь, с грозой, градом и усилением ветра до 15-20 м/с. / meteonovosti.ru /
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