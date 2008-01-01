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Новости погоды

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В Москве суббота стала одним из жарких дней лета

ИА "Метеоновости" / 11:15 Воскресенье, 23 июня

  В субботу температура воздуха в столице вновь преодолела тридцатиградусную отметку. В 16 часов ее максимальное значение (по данным метеостанции ВДНХ) составило 30.3 градуса. До рекорда оставалось далеко. Он остался в далеком 1901 году, когда максимальная температура составила +34.7 градусов. И это значение остается не только суточным максимумом, но и самым высоким в июне за всю историю наблюдений.

А вчерашний день вошел в пятерку июньских дней с тридцатиградусной жарой. Пока самая высокая температура в текущем июне отмечена 9 числа, +31.2 градуса. / meteonovosti.ru /
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