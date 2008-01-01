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Жара миновала Тверскую и Костромскую области



ИА "Метеоновости" / 11:25 Воскресенье, 23 июня



В большинстве областей Центрального федерального округа суббота отметилась температурой выше +30 градусов. В Тверской и Костромской областях тоже этот день был жарким, но здесь, по данным пунктов метеонаблюдений, температуре все же не удалось достичь 30 градусов.



Лидерство по теплу удерживает самая южная из областей Центрального округа, Белгородская. На самом юге области максимальная температура составила +35.



Во Владимире и Туле температура установила новые суточные рекорды. Во Владимире максимум для 22 июня теперь составляет 31.2 градуса (предыдущий - 31.0 - отмечался в 1981 году), в Туле температура повысилась до 31.9 градусов, оставив позади рекорд 1964 года со значением 31.1 градуса. / meteonovosti.ru /



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