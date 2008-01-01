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Новости погоды

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Сильные дожди на Европейском севере

ИА "Метеоновости" / 11:50 Воскресенье, 23 июня

  В то время, как в средней полосе Европейской России вольготно расположился антициклон, за погоду северных районов отвечает Атлантика. Циклоны, зарождающиеся в ее недрах, пересекая Скандинавский полуостров, попадают на российские территории. Они несут дожди и прохладу.

В минувшие сутки сильные дожди прошли в Архангельской области и Республике Коми. На юге Архангельской области, по данным метеонаблюдений, в Красноборске выпало до 23 мм осадков, а в Помоздино, что на юге Коми - до 29 мм.

Сегодня в Архангельской области и Республике Коми ненастная погода: ливневой дождь, гроза, град, ветер 15-20 м/с.

Но уже на предстоящей неделе ненастные циклоны переберутся на Северный Урал, а на европейский север распространит влияние антициклон. Дожди прекратятся, и похолодает. Температура воздуха ожидается на 1-2 градуса ниже нормы. / meteonovosti.ru /
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