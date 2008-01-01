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Юг России: ливни и жара



ИА "Метеоновости" / 12:33 Воскресенье, 23 июня



В южных районах Европейской России лето в полном разгаре. Температура воздуха на 4-6 градусов превышает климатическую норму, но все же местами не обходится и без сильных дождей. Так, во второй половине воскресного дня, а также в течение ночи и дня понедельника в Краснодарском крае и Адыгее, по донесению Северо-Кавказского УГМО, пройдут сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20 м/с, на реках и водотоках бассейна реки Кубань в юго-восточной и юго-западной территориях края, реках республики Адыгея и черноморского побережья (от Анапы до Магри) ожидаются подъемы уровней воды с достижением местами неблагоприятных отметок.



При этом сегодня и в понедельник в Волгоградской области температура повысится до 40:41 градуса, в Северной Осетии-Алании до 38 градусов, по низменным и предгорным районам Дагестана до 40:42 градусов, на остальной территории 29:34 градуса.



В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах сохраняется высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность. / meteonovosti.ru /



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