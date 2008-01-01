Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
23 июня 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Юг России: ливни и жара

ИА "Метеоновости" / 12:33 Воскресенье, 23 июня

  В южных районах Европейской России лето в полном разгаре. Температура воздуха на 4-6 градусов превышает климатическую норму, но все же местами не обходится и без сильных дождей. Так, во второй половине воскресного дня, а также в течение ночи и дня понедельника в Краснодарском крае и Адыгее, по донесению Северо-Кавказского УГМО, пройдут сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20 м/с, на реках и водотоках бассейна реки Кубань в юго-восточной и юго-западной территориях края, реках республики Адыгея и черноморского побережья (от Анапы до Магри) ожидаются подъемы уровней воды с достижением местами неблагоприятных отметок.

При этом сегодня и в понедельник в Волгоградской области температура повысится до 40:41 градуса, в Северной Осетии-Алании до 38 градусов, по низменным и предгорным районам Дагестана до 40:42 градусов, на остальной территории 29:34 градуса.

В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах сохраняется высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+24
Пн.
24 июн.
+24
Вт.
25 июн.
+21
Ср.
26 июн.
+20
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+46
Ахваз		 -11
Оруро

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Вонсан

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100