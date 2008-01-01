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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:39 Воскресенье, 23 июня



В 12 часов дня в Москве малооблачная погода, осадков не отмечалось. Воздух прогрелся на большей части территории до 24:25 градусов, в Северо-Западном и Южном административных округах до 26 градусов. На станции ВДНХ термометр показал 24.4 градуса, атмосферное давление 752 мм рт. ст., что немного выше нормы, относительная влажность воздуха понизилась до 35%. Ветер северных направлений дует со средней скоростью 2-4 м/с. / meteonovosti.ru /



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