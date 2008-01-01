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Температурные рекорды Московской области
ИА "Метеоновости" / 13:53 Воскресенье, 23 июня
Еще один июньский день в Подмосковье войдет в историю наблюдений с рекордными температурами. Они отмечены на севере и юго-востоке области. В Переславле -Залесском новый рекорд для 22 июня составляет 30.6, а предыдущий, 29.7 градусов, отмечался в 2006 году. В Коломне и вовсе температура повысилась до 33.5 градусов, что значительно выше рекорда 1981 года с температурой 31.8 градусов.
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В предстоящие пару дней жара, как в Москве, так и по области, немного спадет. Тридцатиградусных значений температуры синоптики уже не ожидают, днем она будет в пределах от 22 до 27 градусов, а ее среднесуточное значение останется выше нормы, но уже не на 6-8, а на 4 градуса. / meteonovosti.ru /