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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:32 Понедельник, 24 июня

  Предстоящим днём столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 25..27, по области 22..27 градусов. Ветер северный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 753 мм рт. ст..

У большинства жителей Москвы и области погода в первый рабочий день не должна вызывать заметных метеопатических реакций. Ведь температура приблизится к климатической норме, увеличится и содержание кислорода в воздухе. И лишь продолжающийся рост атмосферного давления и его повышенный фон могут стать причиной недомоганий у людей сердечно-сосудистыми заболеваниями. Прежде всего, это относится к гипертоникам, к страдающим ишемической болезнью сердца, нарушениями сердечного ритма. / meteonovosti.ru /
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