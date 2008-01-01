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Новости погоды

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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:34 Понедельник, 24 июня

  В столичном регионе жара спала и установилась по-летнему теплая погода с температурой воздуха на 4 градуса выше нормы. Такой она ожидается и в воскресный день: без осадков, днем 22..27 градусов, а значит, обойдется без температурных рекордов.

По данным за весь период инструментальных наблюдений за погодой в Москве самая высокая температура 24 июня отмечалась в 1948 году: 33.5 градусов, но для июня и она не стала максимальной, абсолютный максимум случился в 1901 году: +34,7 градуса, а достался он 21 июня. А самая холодная ночь на 24 июня отмечалась в 1983 году, под утро было всего 3.1 градуса. Много дождя выпало в 1987 году, за сутки 17.3 мм. Но это не самые сильные дожди для июня, а абсолютный максимум был в 1970 году, когда выпало 62,5 мм осадков.

В прошлом, 2018 году, этот день был жарким, максимальная температура приблизилась к отметке в +29 градусов, существенных осадков не отмечалось. / meteonovosti.ru /
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местное
+21
Пн.
24 июн.
+24
Вт.
25 июн.
+21
Ср.
26 июн.
+20
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+45
Ахваз		 -5
Квинстаун

некомфортное место: Мургаш
комфортное место: Аннаполис

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