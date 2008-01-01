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Юг Дальнего Востока снова поливают дожди



ИА "Метеоновости" / 10:05 Понедельник, 24 июня



Небольшая передышка в ненастье на востоке России оказалась недолгой. Антициклоны не удержали своих позиций в южных районах региона, уступив дорогу ненастным вихрям. В воскресный день погодой правил в этих районах якутский циклон. Его центр кружил над столицей Республики, а атмосферные фронты протянулись до Амура. Сильные дожди прошли в Забайкальском крае, Бурятии и Амурской области. По данным пунктов наблюдений, полученных с мест, в Забайкальском крае за воскресенье и ночь на понедельник местами выпало до 30 мм осадков, в Бурятии до 16 мм, в Амурской области до 15 мм. И это притом, что месячная норма в этих районах невелика, от 32 до 56 мм. Дожди сопровождались грозами, местами усилением ветра, в отдельных районах Забайкальского края порывы ветра достигали штормовой силы, 33 м/с.



Ненастная зона задела и крайний юго-восток Дальневосточного округа, Приморье. И здесь прошли дожди от небольших до умеренных.



В ближайшие сутки якутский циклон, заполняясь, будет смещаться в северные районы Якутии. Но на юге округа сохранится неустойчивая погода. Виной тому станут сразу два циклона. Один из них, сибирский, приблизится к Амуру и прольет дожди в Забайкальском крае и Бурятии. Местами дожди могут быть сильными, с грозами и порывистым ветром. Другой из северных провинций Китая переместится в центральные районы Хабаровского края. В крае ожидаются сильные и очень сильные дожди, грозы, ветер до 22 м/с. / meteonovosti.ru /



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