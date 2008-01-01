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Лето в Москве берет тайм-аут



ИА "Метеоновости" / 11:57 Понедельник, 24 июня



погода, наступившая на Московской земле в двадцатых числах июня, в воскресенье сменилась умеренно теплой и вполне комфортной. Ее определял западноевропейский антициклон. Благодаря смене ветра на северные направления, максимальная температура удерживалась у отметок 24:26 градусов. Антициклон сохранит свое влияние на погоду сегодня и во вторник. Он подарит москвичам последние в текущем июне по-летнему теплые деньки. Осадков не ожидается, а дневная температура составит от 21 до 26 градусов.



Но уже в среду в погоде грядут перемены. Циклон, раскрутившийся до больших высот над арктическими районами, начнет продвигаться на европейскую территорию России. В ночь на среду вероятность дождя небольшая, под утро от 10 до 15 градусов. А уже днем набегут облака, местами пройдет кратковременный дождь, а температура понизится, ее максимальное значение от 18 до 23 градусов.



В четверг, 27 июня, центр циклона будет кружить над Северной столицей, а в Москве и области вероятность дождей увеличится. Температура существенно не изменится: ночью 10:15, днем 18:23 градуса.



В пятницу, 28 июня, циклон пожалует в столичный регион и станет ее полноправным хозяином погоды: облачной, дождливой и прохладной. Ночью по-прежнему от 10 до 15 тепла, днем всего лишь 15:20 градусов, что уже на два градуса ниже нормы.



В последние дни июня, по предварительным прогнозам, характер погоды существенно не изменится. / meteonovosti.ru /



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