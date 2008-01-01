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Дожди освежили воздух Подмосковья



ИА "Метеоновости" / 11:57 Понедельник, 24 июня



Минувшей ночью столичный регион пересекал холодный атмосферный фронт. Но способным пролить дожди он оказался не везде. Они прошли в основном по югу и юго-востоку Подмосковья. По данным пунктов метеонаблюдений в Домодедово выпало до 1 мм осадков, в Кашире до 3 мм, в Коломне до 5 мм. Но самыми интенсивными дожди были в южной части Московской области, в одном из древнейших русских городов - Серпухове- за считанные часы копилка осадков пополнилась на 18 мм.



В Москве, по данным метеостанции ВДНХ, осадков ни в воскресный день, ни в ночь на понедельник, не отмечалось. Максимальная температура составила 25.8 градусов. / meteonovosti.ru /



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