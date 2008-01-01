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Новости погоды

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Жара не спешит покинуть центр Европейской России

ИА "Метеоновости" / 11:58 Понедельник, 24 июня

  Уже в воскресенье в большинстве областей Центрального федерального округа жара пошла на убыль. Самыми прохладными оказались Тверская и Смоленская области, где дневная температура составила от 21 до 23 градусов. В Ярославской области воздух прогрелся до 25 градусов. В остальных областях Нечерноземья дневная температура повышалась до 27 градусов. Тридцатиградусную отметку температура преодолела в Брянской, Орловской, Тульской и Рязанской областях. Еще выше была температура в Черноземье, от 31 до 35, в Белгородской области до 36 градусов.

В ряде городов черноземной зоны были установлены новые суточные рекорды. Городами-рекордсменами стали Елец Липецкой области, 34.1 градуса (предыдущий рекорд, 33.2 установлен в 2018 году), Воронеж, 34.8 (предыдущий 33.6 градусов удерживался с 1948 года), Валуйки Белгородской области, 35.5 градусов, (предыдущий рекорд со значением 34.9 установлен в 1946 году). / meteonovosti.ru /
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