

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Жара не спешит покинуть центр Европейской России



ИА "Метеоновости" / 11:58 Понедельник, 24 июня



Уже в воскресенье в большинстве областей Центрального федерального округа жара пошла на убыль. Самыми прохладными оказались Тверская и Смоленская области, где дневная температура составила от 21 до 23 градусов. В Ярославской области воздух прогрелся до 25 градусов. В остальных областях Нечерноземья дневная температура повышалась до 27 градусов. Тридцатиградусную отметку температура преодолела в Брянской, Орловской, Тульской и Рязанской областях. Еще выше была температура в Черноземье, от 31 до 35, в Белгородской области до 36 градусов.



В ряде городов черноземной зоны были установлены новые суточные рекорды. Городами-рекордсменами стали Елец Липецкой области, 34.1 градуса (предыдущий рекорд, 33.2 установлен в 2018 году), Воронеж, 34.8 (предыдущий 33.6 градусов удерживался с 1948 года), Валуйки Белгородской области, 35.5 градусов, (предыдущий рекорд со значением 34.9 установлен в 1946 году). / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



