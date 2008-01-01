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Новости погоды

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На юго-запад Сибири тепло вернется

ИА "Метеоновости" / 12:36 Понедельник, 24 июня

  Несмотря на календарное лето, погода не балует теплом жителей юго-западных районов Сибири. В то время, как на востоке сибирских простор температура воздуха за минувшие июньские дни на 2-4 градуса превышает норму, в западных районах в большинстве прошедших дней она на 1-3 градуса от нее отстает. Лишь в течение 4-5 дней июня в Омской и Новосибирской областях дневная температура превышала отметку в +25 градусов. В остальные дни она редко дотягивала и до +20, а в воскресенье и вовсе было не выше +17. Среднесуточная температура за 23 июня оказалась на 4-6 градусов ниже обычных для этой поры значений.

Холодная погода удерживается и на севере Казахстана. В соседней Павлодарской области был даже установлен новый рекорд минимальной температуры. В городе Экибастуз под утро она понизилась до +7.6 градусов, оставив предыдущий рекорд, +9.3, в 1991 году.

В Омской области температурный фон вернется в норму уже в среду. А в Новосибирской, Кемеровской областях и на Алтае в ближайшие пару дней будет еще холодно. Потеплеет здесь во второй половине недели. Температура превысит норму на 4 градуса. / meteonovosti.ru /
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