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На юге России сохраняются ливни и жара



ИА "Метеоновости" / 13:38 Понедельник, 24 июня



В южных районах Европейской России лето в полном разгаре. Температура воздуха на 4-6, а в Ростовской области и на 8 градусов превышает климатическую норму, но все же местами не обходится и без сильных дождей. Так, по донесению Северо-Кавказского УГМО, в Краснодарском крае прошел очень сильный дождь, местами выпало до 57 мм, а в Крымске за 2 часа 10 минут - 51 мм. Отмечалась гроза, ветер усиливался до 20-22 м/с. Сильные дожди прошли в Ставропольском крае и республиках Северного Кавказа, по данным метеонаблюдений местами выпало до 65 мм. В предгорьях города-курорта Сочи (амс Кепша) ночью отмечался сильный дождь количеством 71,8 мм.



В то же время температура воздуха в дневные часы была очень высокой: в Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях до 39 градусов, в Ставрополье до 40



В ближайшие сутки в Краснодарском крае и Адыгеи, а также в Ставрополье ожидаются сильные дожди, в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-23 м/с. Сильная жара сохранится, в Калмыкии температура может достичь отметки +42 градуса.



В связи с продолжительным периодом жаркой погоды, чрезвычайная пожароопасность (5 класс) ожидается в большинстве районов Ростовской области и Калмыкии, в большинстве северных и отдельных южных районах Волгоградской области, в центральных и южных районах Астраханской области, по восточной, северной половине, в центральных районах (включая черноморское побережье в районе Новороссийска) Краснодарского края. / meteonovosti.ru /



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