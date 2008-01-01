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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:13 Вторник, 25 июня



Предстоящим днём столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 23..25, по области 21..26 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 756 мм рт. ст..



В Москве и области, благодаря понижению температуры и северо-западному ветру, установился комфортный температурно-влажностный и кислородный режим погоды. Это благоприятные внешние условия, при которых реже наблюдаются ухудшение состояния и хорошо себя чувствуют люди с заболеваниями почек, эндокринной и нервной системы, хроническими болезнями суставов и органов дыхания.



Однако, продолжающийся рост атмосферного давления может спровоцировать у гипертоников и гипотоников, а также у страдающих нарушениями ритма сердца, ухудшение самочувствия. У них возможны появления приступов мигрени, скачки артериального давления, учащение сердцебиения, слабость и головокружение. Специалисты рекомендуют более внимательнее отнестись к своему состоянию, контролировать артериальное давление, своевременно принимать сердечные и гипотензивные препараты.



Геомагнитный фон 25 июня прогнозируется неустойчивый. / meteonovosti.ru /



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