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Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 10:25 Вторник, 25 июня



В столичном регионе жара спала и установилась теплая погода с температурой воздуха на 4 градуса выше нормы. Такой она ожидается и во вторник: без осадков, днем 21..26 градусов, а значит, обойдется без температурных рекордов.



По данным, за весь период инструментальных наблюдений за погодой, в Москве самая высокая температура 25 июня отмечалась в 2010 году: 33.1 градуса, но для июня и она не стала максимальной, абсолютный максимум случился в 1901 году и составлял +34,7, а достался он 21 июня. Самая холодная ночь на 25 июня отмечалась в 1983 году, под утро было всего 3.5 градуса. Много дождя выпало в 1906 году, за сутки 25.6 мм. Но это не самые сильные дожди для июня. Абсолютный максимум зафиксирован в 1970 году, когда на столицу вылилось 62,5 мм при норме в 75.



В прошлом, 2018 году, этот день был не жарким, максимальная температура 23.2 градуса, прошел небольшой дождь. / meteonovosti.ru /



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