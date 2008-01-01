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В Мирном температура опускалась до рекордных значений



ИА "Метеоновости" / 11:14 Вторник, 25 июня



Накануне, южные районы Якутии оказались в тыловой части циклона, который через Забайкалье отправился к Приамурью. И в ранние утренние часы прояснило, среднесуточная температура воздуха оказалась ниже многолетних значений на 2-3 градуса. В городе Мирный 24 июня были обновлены инструментальные наблюдения за погодой. Новый абсолютный минимум температуры теперь составляет 0.8, что ниже предыдущего на 1.6 градуса пятидесятилетней давности.



В середине недели в Якутии атмосферные фронты местами отметятся небольшими, а на северо-востоке умеренными дождями, в отдельных районах с грозами и порывистым, 13-18 м/с, ветром, днем 20..25, при дожде 15..20, на западе до +30. Во второй половине недели местами будут перепадать дожди разной интенсивности и продолжительности, в отдельных районах с грозами и порывистым ветром, днем в теплом воздухе температура днем повысится до 23..28, на юго-западе до +32 градусов, при дожде 17..22. А значит, велика вероятность рекордов температуры, но на этот раз максимальной. / meteonovosti.ru /



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