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Новости погоды
Дальневосточный юг тонет в дождях
ИА "Метеоновости" / 11:54 Вторник, 25 июня
Южные районы Дальнего Востока не оставляют в покое циклоны и атмосферные фронты, которые неутомимо пополняют копилку осадков.
Вот и накануне очередной циклон прошелся сильными дождями по Бурятии и Амурской области, а в Хабаровском крае был очень сильный дождь, по данным пунктов наблюдений вылилось до 68 мм, местами отмечались грозы, и сильный порывистый ветер.
В середине недели по югу Дальнего Востока протянется атмосферный фронт с волнами очередного циклона, чей центр будет располагаться у западного побережья Байкала. Первыми удар стихии примет на себя Забайкалье, где ожидаются дожди, местами сильные, ливни, грозы, днем возможен град, в горах Бурятии дожди со снегом, ветер окрепнет в порывах до штормового. Во второй половине недели характер погоды существенно не изменится: местами будут продолжаться дожди, в отдельных районах сильные, ливни, грозы, которые будут сопровождаться порывистым ветром.
В среду-четверг зона ненастной погоды распространится на Приамурье и Хабаровский край. Здесь дожди, ливни, сильные, с грозами. И только в конце недели можно рассчитывать на ослабление осадков. / meteonovosti.ru /
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