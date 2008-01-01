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Новости погоды

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Дальневосточный юг тонет в дождях

ИА "Метеоновости" / 11:54 Вторник, 25 июня

  Южные районы Дальнего Востока не оставляют в покое циклоны и атмосферные фронты, которые неутомимо пополняют копилку осадков.

Вот и накануне очередной циклон прошелся сильными дождями по Бурятии и Амурской области, а в Хабаровском крае был очень сильный дождь, по данным пунктов наблюдений вылилось до 68 мм, местами отмечались грозы, и сильный порывистый ветер.

В середине недели по югу Дальнего Востока протянется атмосферный фронт с волнами очередного циклона, чей центр будет располагаться у западного побережья Байкала. Первыми удар стихии примет на себя Забайкалье, где ожидаются дожди, местами сильные, ливни, грозы, днем возможен град, в горах Бурятии дожди со снегом, ветер окрепнет в порывах до штормового. Во второй половине недели характер погоды существенно не изменится: местами будут продолжаться дожди, в отдельных районах сильные, ливни, грозы, которые будут сопровождаться порывистым ветром.

В среду-четверг зона ненастной погоды распространится на Приамурье и Хабаровский край. Здесь дожди, ливни, сильные, с грозами. И только в конце недели можно рассчитывать на ослабление осадков. / meteonovosti.ru /
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