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В конце июня Москву зальют дожди



ИА "Метеоновости" / 12:31 Вторник, 25 июня



погоде мы будем обязаны циклону, который сформируется над Скандинавией на активном участке атмосферного фронта.



Этот атмосферный вихрь раскрутится до больших высот, станет "высоким", а потому и двигаться будет медленно. В центральные области он нагрянет в ночь на четверг, 27 июня, где и задержится на 2-3 дня.



В ночь на четверг над Москвой небо затянет плотная облачность, время от времени будет приниматься дождь. минимальная температура 11..13 градусов, днем 19..21, ветер южный, умеренный, местами его порывы достигнут 15 м/с. Среднесуточная температура воздуха ожидается немного ниже многолетних значений.



В пятницу, 28 июня, сохранится облачная погода с дождями, ночью в столице 13..15, в Подмосковье 10..15, днем в Москве лишь около +17, по области 13..18 градусов. Ветер западный, местами с порывами 15 м/с.



Суббота, по предварительным расчетам, обещает быть самым холодным днем на этой неделе. Циклон отправится на северо-восток, в Архангельскую область, и московская земля окажется в его тыловой части. При облачной погоде сохранится дождливая и ветреная погода, похолодание продолжится: ночью 7..12, днем только 11..16 градусов. Среднесуточная температура воздуха окажется ниже климатической нормы на 5-6 градусов. Но из-за сильного северо-западного ветра, в порывах 12-17 м/с, будет казаться, что на улице ранняя осень!



По предварительным расчетам в Москве в период с 27 по 29 июня может выпасть более половины месячной нормы осадков, которая на ВДНХ составляет 75 мм.



Долгожданные дожди в столичном регионе благотворно повлияют на природу, помогут снизить степень пожарной опасности. / meteonovosti.ru /



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