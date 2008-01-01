Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
25 июня 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Восточная Сибирь: жара соседствует с сильными дождями

ИА "Метеоновости" / 13:04 Вторник, 25 июня

  Активные атмосферные фронты опутали Восточную Сибирь. Накануне с ними были связаны очень сильные дожди в центральных и южных районах Красноярского края и в Иркутской области, на отдельных станциях налило более 50 мм, отмечались грозы.

В середине недели очередной циклон и его обрушится дождями разной интенсивности и продолжительности, в отдельных районах они будут сильные и очень сильные, грозы, град, ветер окрепнет в порывах 13-18 м/с. В четверг дожди продолжатся, местами на западе, в центре и на юге они ожидаются сильные и очень сильные, с грозами и порывистым ветром. В последний рабочий день на этой неделе дожди ослабеют, пройдут местами, но в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья - сильные и очень сильные, грозы, град.

На востоке Красноярского края - в Эвенкии жаркая погода, среднесуточная температура превышает климатическую норму на 4-6 градусов. До рекордных значений дело пока не дошло. Тем не менее, до конца рабочей недели, на востоке Эвенкии без осадков и 30..35 градусов, что будет способствовать сохранению высокой пожарной опасности.

Центральные и южные районы Красноярского края останутся во власти сильных дождей, а к концу рабочей недели здесь температура повысится до 30..32 градусов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+22
Вт.
25 июн.
+22
Ср.
26 июн.
+19
Чт.
27 июн.
+16
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+48
Абадан		 -2
Курико

некомфортное место: Джос
комфортное место: Стоктон

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100