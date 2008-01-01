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Восточная Сибирь: жара соседствует с сильными дождями



ИА "Метеоновости" / 13:04 Вторник, 25 июня



Активные атмосферные фронты опутали Восточную Сибирь. Накануне с ними были связаны очень сильные дожди в центральных и южных районах Красноярского края и в Иркутской области, на отдельных станциях налило более 50 мм, отмечались грозы.



В середине недели очередной циклон и его обрушится дождями разной интенсивности и продолжительности, в отдельных районах они будут сильные и очень сильные, грозы, град, ветер окрепнет в порывах 13-18 м/с. В четверг дожди продолжатся, местами на западе, в центре и на юге они ожидаются сильные и очень сильные, с грозами и порывистым ветром. В последний рабочий день на этой неделе дожди ослабеют, пройдут местами, но в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья - сильные и очень сильные, грозы, град.



На востоке Красноярского края - в Эвенкии жаркая погода, среднесуточная температура превышает климатическую норму на 4-6 градусов. До рекордных значений дело пока не дошло. Тем не менее, до конца рабочей недели, на востоке Эвенкии без осадков и 30..35 градусов, что будет способствовать сохранению высокой пожарной опасности.



Центральные и южные районы Красноярского края останутся во власти сильных дождей, а к концу рабочей недели здесь температура повысится до 30..32 градусов. / meteonovosti.ru /



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