

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Рязанской области выпало рекордное количество осадков



ИА "Метеоновости" / 13:12 Вторник, 25 июня



Накануне атмосферный фронт с волнами местами отметился дождями в центре России. Больше всего осадков досталось Рязанской области.



По данным Гидрометцентра России, на метеостанции Павелец выпало 32 мм, что и стало рекордом для 24 июня. Предыдущий рекорд 20.1 мм был зафиксирован в 2009 году.



В середине недели в Рязанской области дожди ослабеют, станут небольшими, но и они пройдут лишь местами. Однако, это ненадолго, и уже в последний рабочий день на этой недели дожди ожидаются сильные. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



