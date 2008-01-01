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Новости погоды
В Рязанской области выпало рекордное количество осадков
ИА "Метеоновости" / 13:12 Вторник, 25 июня
Накануне атмосферный фронт с волнами местами отметился дождями в центре России. Больше всего осадков досталось Рязанской области.
По данным Гидрометцентра России, на метеостанции Павелец выпало 32 мм, что и стало рекордом для 24 июня. Предыдущий рекорд 20.1 мм был зафиксирован в 2009 году.
В середине недели в Рязанской области дожди ослабеют, станут небольшими, но и они пройдут лишь местами. Однако, это ненадолго, и уже в последний рабочий день на этой недели дожди ожидаются сильные. / meteonovosti.ru /
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