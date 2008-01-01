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Рекордная жара Европейской России



ИА "Метеоновости" / 13:26 Вторник, 25 июня



В южной половине европейской территории России сохраняется жаркая погода, накануне среднесуточная температура превысила многолетние значения на 6-8 градусов. И в ряде населенных пунктов были обновлены инструментальные наблюдения за погодой.



В Балашове (Саратовская область) воздух нагревался до 37.1 градуса, что выше предыдущего рекорда на 2.1 за 1948 год. В Волгограде столбик термометра поднялся до отметки 36.9, оставив позади 2015 год со значением 35.7 градуса. Во Фролово, что расположено в Волгоградской области хватило всего-навсего 0.1 градуса, новый абсолютный максимум температуры составляет 36.4 градуса. В населенном пункте Верхний Баскунчак (Астраханская область) среднесуточная температура превысила норму на 8.4 градуса, и новый рекорд для этого дня 40.2 градуса.



Рекордно высокие значения наблюдались и в Ростовской области. В Цимлянске 35.1, предыдущий 33.5 за 1957 год, в Гиганте +36.4, предыдущий +36.1 за 2009 год.



В Гудермесе (Чеченская республика) воздух разогрелся до 37.8, прежний абсолютный максимум 36 градусов зафиксирован в 1942 году. / meteonovosti.ru /



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