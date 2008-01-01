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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 07:03 Среда, 26 июня



Начиная с сегодняшнего дня, погода в Московском регионе начнёт кардинально (но плавно) меняться: сегодня она будет близка к климатическим нормам июня, а далее температурный фон продолжит понижаться, и в течение нескольких дней будут идти дожди.



По сведениям Метеобюро Москвы и области днём 26 июня ожидается облачная с прояснениями погода. Ближе к полудню пройдёт кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха составит уже лишь 21..23 градуса в Москве и 18..23 по области. Ветер западных направлений 5-10 м/с.



В целом, температурно-влажностный и кислородный режим такой погоды будет комфортным. Это благоприятные внешние условия, при которых реже наблюдаются ухудшение состояния и хорошо себя чувствуют люди с заболеваниями почек, эндокринной и нервной системы, хроническими болезнями суставов и органов дыхания.



Однако, атмосферное давление вновь понизится, а его колебания могут спровоцировать у гипертоников и гипотоников, а также у страдающих нарушениями ритма сердца, ухудшение самочувствия. У них возможны появления приступов мигрени, скачки артериального давления, учащение сердцебиения, слабость и головокружение. Специалисты рекомендуют более внимательнее отнестись к своему состоянию, контролировать артериальное давление, своевременно принимать сердечные и гипотензивные препараты.



Геомагнитный фон 26 июня прогнозируется спокойный с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /



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