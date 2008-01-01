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Среда
26 июня 2019
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Новости погоды

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Из архива Московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:30 Среда, 26 июня

  В столичном регионе становится все прохладнее. 25 июня температура только на 1,2 градуса выше нормы, днем воздух прогрелся до 23 градусов. В среду днем всего около 20 градусов, пройдет небольшой кратковременный дождь, день обойдется без температурных рекордов.

По данным, за весь период инструментальных наблюдений за погодой, в Москве самая высокая температура 26 июня отмечалась в 2010 году: 33.6 градуса, но для июня и она не стала максимальной, абсолютный максимум случился в 1901 году и составлял +34,7, а достался он 21 июня. Самая холодная ночь на 26 июня отмечалась в 1909 году, под утро было всего 5.5 градуса. Много дождя выпало в 1887 году, за сутки 24.6 мм. Но это не самые сильные дожди для июня. Абсолютный максимум зафиксирован в 1970 году, когда на столицу вылилось 62,5 мм при норме в 75 мм.

В прошлом, 2018 году, этот день был жарким, максимальная температура 25.8 градуса, осадков не было. / meteonovosti.ru /
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