Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
26 июня 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Крыму вероятны кратковременные дожди

ИА "Метеоновости" / 10:49 Среда, 26 июня

  В среду, 26 июня, погода на Крымском полуострове будет определяться областью пониженного атмосферного давления. В дневные часы вероятны кратковременные грозовые дожди. Ветер северо-восточный умеренный, в центральных, западных и восточных районах усилится до 17 м/с. Температура днем 27..32 градуса, в горах 20..25 градусов. В четверг, 27 июня, без осадков, ветер ослабеет, температурный фон не изменится. В пятницу, 28 июня, в связи с прохождением холодного атмосферного фронта ожидаются кратковременные дожди с грозами, усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, понижение дневной температуры воздуха на 4-6o, - сообщается на сайте ФГБУ "Крымское УГМС". / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+20
Чт.
27 июн.
+20
Пт.
28 июн.
+17
Сб.
29 июн.
+12
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+49
Эль-Кувейт		 -11
Беллинсгаузен

некомфортное место: Мусала, Боровец
комфортное место: Индепенденс

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100