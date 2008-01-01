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В Крыму вероятны кратковременные дожди



ИА "Метеоновости" / 10:49 Среда, 26 июня



В среду, 26 июня, погода на Крымском полуострове будет определяться областью пониженного атмосферного давления. В дневные часы вероятны кратковременные грозовые дожди. Ветер северо-восточный умеренный, в центральных, западных и восточных районах усилится до 17 м/с. Температура днем 27..32 градуса, в горах 20..25 градусов. В четверг, 27 июня, без осадков, ветер ослабеет, температурный фон не изменится. В пятницу, 28 июня, в связи с прохождением холодного атмосферного фронта ожидаются кратковременные дожди с грозами, усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, понижение дневной температуры воздуха на 4-6o, - сообщается на сайте ФГБУ "Крымское УГМС". / meteonovosti.ru /



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