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Новости погоды

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В Москве резкие колебания атмосферного давления

ИА "Метеоновости" / 11:06 Среда, 26 июня

  Циклон с северо-запада будет определять погоду ближайших дней в московском регионе. С ним ожидается резкое падение атмосферного давления. 27 июня атмосферное давление в Москве понизится примерно на 14 единиц, и составит по расчетам 738 мм рт.ст. А вот 28 июня станет еще ниже 730 мм рт. ст. Это уже абсолютный минимум атмосферного давления для этого дня июня. Предыдущий рекорд принадлежал 1956 году и составил 732 мм рт. ст. 29 июня с отходом циклона на северо-восток от Москвы давление перейдет на рост, повысившись на 10 единиц, но будет еще ниже нормального. И только в последний день июня оно приблизится к летней норме.

Из-за перепадов атмосферного давления ухудшение самочувствия возможно не только у метеочувствительных людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, но и у вполне здоровых. Специалисты рекомендуют ограничить физические нагрузки, не переутомляться, соблюдать режим труда и отдыха. / meteonovosti.ru /
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