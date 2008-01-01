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Сильная жара в Европе



ИА "Метеоновости" / 13:11 Среда, 26 июня







Больше всего, по прогнозам метеорологов, пострадают север и центр страны, включая Париж. "Метео-Франс" предупреждает, что такая температура продержится до следующих выходных - даже ночью, когда самые низкие температуры во многих регионах останутся выше 20 градусов Цельсия.



Жаркий воздух распространяется с севера Африки. Циклоны перебороть этот остров тепла пока не в состоянии. И прохлада остается лишь на севере континента.



Накануне днем воздух раскалялся в Мадриде до 35 градусов, в центральной части страны до 39 градусов, 34 градуса отметил термометр в Париже, 37 градусов было на юге страны. Да и во всех странах восточной части Зарубежной Европы была примерно такая же жара, днем 30..35 градусов. Прогретый воздух продвинулся с северному побережью континента. В странах Бенилюкс, на севере Германии и Польши воздух раскалялся до 30..35 градусов.



По прогнозу, жара будет сопровождаться ливнями и грозами, в Испании и Франции на время зной ослабеет на 2-3 градуса, до 33 градусов. В Германии ожидаются более умеренные температуры 27 июня, днем 23..28 градусов. В тоже время в Италии и на Балканах столбики термометров будут достигать отметок 35..37 градусов. / meteonovosti.ru /



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