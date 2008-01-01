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Циклон придет с дождями на северо-запад России



ИА "Метеоновости" / 13:29 Среда, 26 июня



На атмосферном фронте, который проходит по северу Европы образуется волновой циклон. Его развитию будут способствовать контрастные воздушные массы. С юга на север Европы поступает жаркий воздух с севера Африки, а с севера по периферии антициклона закачивается холод с Гренландии.



По прогнозам Европейских метеоцентров, 27 июня циклон окажется вблизи Москвы, пройдя по северу Европы.



Первой областью, которая испытает влияние циклона, будет Калининградская область, там ближайшей ночью на 27 июня ожидается ливневый дождь с грозой, - прогнозирует местный Гидрометцентр. На два дня, 27 и 28 июня зарядят на северо-западе России. Ливневые дожди будут сопровождаться грозами. / meteonovosti.ru /



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