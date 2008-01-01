

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На Северном Кавказе до конца июня жарко



ИА "Метеоновости" / 14:58 Среда, 26 июня



По данным открытых интернет-источников, на юге России 25 июня были поставлены рекорды жары. В Минеральных Водах было 36,2 градуса, в Дербенте 34,7 градуса, в Буйнаксе 35,6 градуса, в Махачкале 36,8 градуса. Был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха также в Назрани 32,0o (предыдущий 31,5) и в Волгограде 34,1 (предыдущий 34,0). Жаркий период на юге России вскоре завершается. В связи с похолоданием в центральных областях и сюда начнет проникать порция свежего воздуха. Во второй половине недели на юге России в основном прогнозируют днем 27..32 градуса, в том числе и в Дагестане до 32. В Калмыкии до 37, на черноморском побережье Северного Кавказа днем 26...31 градус. Существенно комфортнее ожидается погода только в самом конце текущей недели и в начале следующей, днем будет не так жарко, 23..28 градусов, на Северном Кавказе до 21 градуса. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



