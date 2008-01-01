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Новости погоды
Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 05:09 Четверг, 27 июня
Предстоящим днём погоду в Московском регионе будет определять высотный циклон, который принесет с собой продолжительные дожди, усиление ветра и понижение температуры.
В Москве и области ожидается прохладная, дождливая и ветреная погода. При преобладании облачной погоды временами будет идти дождь. Максимальная температура воздуха в Москве составит 17..19 градусов, по области 16..21. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, местами порывы 15 м/с. Атмосферное давление понизится и составит 738 мм рт ст.
При резких изменениях метеопараметров ухудшение самочувствия возможно у людей с большинством хронических заболеваний, в особенности эндокринной и нервной системы, хроническими болезнями суставов и органов дыхания.
Резко понизится и атмосферное давление, что может спровоцировать у гипертоников и гипотоников, а также у страдающих нарушениями ритма сердца, ухудшение самочувствия. У них возможны появления приступов мигрени, скачки артериального давления, учащение сердцебиения, слабость и головокружение. Специалисты рекомендуют более внимательнее отнестись к своему состоянию, контролировать артериальное давление, своевременно принимать сердечные и гипотензивные препараты.
Геомагнитный фон 27 июня прогнозируется спокойный. / meteonovosti.ru /
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