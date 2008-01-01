Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
27 июня 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:38 Четверг, 27 июня

  В столичном регионе температура постепенно понижается, приближаясь к климатической норме. В четверг днем всего 17..19 градусов, дождливо и ветрено, как осенью. Дождей будет много, но до рекордных осадков циклону, который на подходе к Москве, дотянуться будет трудно. Максимум суточного количества осадков для 27 июня составляет 42,6 мм за 1958 год.

По данным, за весь период инструментальных наблюдений за погодой, в Москве самая высокая температура 27 июня отмечалась в 2013 году: 32 градуса, но для июня и она не стала максимальной, абсолютный максимум случился в 1901 году и составлял +34,7, а достался он 21 июня. Самая холодная ночь на 27 июня отмечалась в 1881 году, под утро было всего 4,1 градуса.

В прошлом, 2018 году, этот день был жарким, максимальная температура 27.4 градуса, осадков не было. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+15
Чт.
27 июн.
+20
Пт.
28 июн.
+17
Сб.
29 июн.
+12
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+47
Эль-Кувейт		 -11
Беллинсгаузен

некомфортное место: Ушуайя
комфортное место: Биллингс

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100