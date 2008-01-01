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Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 09:38 Четверг, 27 июня



В столичном регионе температура постепенно понижается, приближаясь к климатической норме. В четверг днем всего 17..19 градусов, дождливо и ветрено, как осенью. Дождей будет много, но до рекордных осадков циклону, который на подходе к Москве, дотянуться будет трудно. Максимум суточного количества осадков для 27 июня составляет 42,6 мм за 1958 год.



По данным, за весь период инструментальных наблюдений за погодой, в Москве самая высокая температура 27 июня отмечалась в 2013 году: 32 градуса, но для июня и она не стала максимальной, абсолютный максимум случился в 1901 году и составлял +34,7, а достался он 21 июня. Самая холодная ночь на 27 июня отмечалась в 1881 году, под утро было всего 4,1 градуса.



В прошлом, 2018 году, этот день был жарким, максимальная температура 27.4 градуса, осадков не было. / meteonovosti.ru /



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