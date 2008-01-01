

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Дожди заливают юг Дальнего Востока



ИА "Метеоновости" / 09:55 Четверг, 27 июня



Первый летний месяца жителям южных районов Дальневосточного округа запомнится обилием осадков. В то время, как северные районы надежно защищает от дождей обширный арктический антициклон, по югу цепочкой протянулись циклоны. Они движутся вдоль Амура в западно-восточном направлении, захватывая и российские и северные китайские территории.



В прошедшие сутки фронтальная система, связывающая китайский и охотский циклоны, стала причиной сильных дождей на большей части юга Дальнего Востока. По данным пунктов наблюдений, полученных с мест, в Забайкальском крае за среду и ночь на четверг местами выпало до 29 мм осадков, в Приморском и Хабаровском краях 15-18 мм, на Сахалине 22 мм, на юге Камчатского края до 30 мм. Но наибольшее количество осадков досталось Еврейской автономной области, до 44 мм. И это притом, что месячная норма в этих районах невелика, от 32 до 56 мм. Дожди сопровождались грозами, местами усилением ветра.



В ближайшие сутки не только южные, но и восточные территории округа окажутся под влиянием циклонов. Ливни с грозами и порывистым ветром пройдут в Бурятии, Забайкальском крае, на юге Хабаровского края, а также на Камчатке. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



