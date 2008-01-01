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Новости погоды

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Дожди освежили московский воздух

ИА "Метеоновости" / 10:39 Четверг, 27 июня

  В среду во второй половине дня над столицей начал накрапывать дождь. Начался он со слабой мороси, а перешел в ливень. За день в городе выпало от 1 до 8 мм осадков. Небольшой дождь прошел на севере столицы, а сильным он был в Южном и Юго-Западном федеральных округах. По данным пунктом метеонаблюдений наибольшее количество осадков зарегистрировано метеостанцией МГУ - 8.4 мм. На опорной метеостанции Москвы, ВДНХ, за день выпало 4 мм осадков.

В вечерние часы дождь уже шел повсеместно, сохранился он и в первой половине ночи. Интенсивным он опять же был на юге мегаполиса. Наибольшее количество осадков досталось московским аэропортам Внуково и Домодедово, по 5 мм. На метеостанции ВДНХ добавилось еще 2 мм.

В итоге общая сумма накопленных в июне осадков составляет в Москве около 16 мм, что меньше даже третьей части от месячной нормы. / meteonovosti.ru /
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