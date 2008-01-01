

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В выходные в Москве холодно и дождливо



ИА "Метеоновости" / 11:41 Четверг, 27 июня



погодой. На выходной день пришелся и самый жаркий день первого летнего месяца. Это произошло в воскресенье, 9 июня, когда максимальная температура достигла значения 31.2 градуса. Изнурительную жару и недостаток влаги погода решила компенсировать дождями и осенней прохладой в последние выходные текущего месяца.



Обширный циклонический вихрь с центром над Арктикой раскрутился до больших высот. Вовлекая в свою систему холодный воздух более высоких слоев атмосферы, он распространяет его и у поверхности земли. Сегодня центр циклона находится над странами Балтии, а в Москве и Подмосковье прохождение атмосферных фронтов, с ним связанных, будет сопровождаться, ливнями, грозами и усилением ветра.



В пятницу циклон приблизится к самому центру России и погода ухудшится. Она ожидается облачной, время от времени будет приниматься дождь, в ночные часы местами сильный, сопровождаемый грозами и усилением ветра до 15 м/с. В ночные часы местами может выпасть до четверти месячной нормы осадков. За счет облаков в ночные часы относительно тепло, от 13 до 15 градусов, а вот днем из-за дождей температура повысится ненамного, ее максимальное значение в Москве от 16 до 18 градусов.



В субботу циклон сохранит свое влияние на погоду московского региона. Она ожидается облачной, дождливой и ветреной, порывы до 12-17 м/с. Температура понизится ночью до 10:12, по области до 7:12 градусов, днем потеплеет ненамного: в Москве до 12:14, по области температура от 11 до 16 градусов.



В воскресенье циклон начнет покидать столицу. Ночью при облачной погоде лишь местами, в основном в северной половине Подмосковья, пройдет небольшой кратковременный дождь, а днем облаков станет меньше, но дожди кратковременного характера еще не исключены. Ночь останется холодной, от 7 до 12 градусов, днем температура начнет повышаться, приближаясь к двадцатиградусным значениям. Но среднесуточная температура останется пока ниже нормы на 2 градуса.



/ meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



