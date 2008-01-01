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Новости погоды

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В сибирском полюсе холода - сильная жара

ИА "Метеоновости" / 12:39 Четверг, 27 июня

  В текущем июне на северо-востоке Красноярского края установилась не по сезону теплая погода. За прошедшие 26 дней средняя температура воздуха на 4-6 градусов превысила норму. Такие же величины температурных аномалий сформировались и на арктическом побережье Якутии и Чукотского автономного округа. Не стал исключением и вчерашний день. Средняя температура в этих районах оказалась на 6-8, а на арктическом побережье Якутии на 10-12 градусов, выше нормы. В дневные часы в столице Эвенкии, Туре, по праву считающейся сибирским полюсом холода, воздух раскалился до 31 градуса, а чуть южнее было и +32. На арктическом побережье Якутии дневная температура составила 27:31 градус.

На крайнем северо-западе Якутии, за Полярным кругом, в ряде населенных пунктов температура установила новые суточные рекорды,. Так, в населенном пункте Саскылах температура повысилась до 30.7 градусов, что стало суточным рекордом, превышающем предыдущий рекорд 2017 года на 0.9 градусов.

Заветной планки температура достигла и в самой северной точке России, на мысе Челюскин: 11 градусов (предыдущий рекорд, 7.9 градусов отмечался в 1985 году.

Аномально теплая погода в этих краях сохранится и в ближайшие дни. / meteonovosti.ru /
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