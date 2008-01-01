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В низовье Енисея температура стремится к нулю



ИА "Метеоновости" / 12:51 Четверг, 27 июня



В то время, как на востоке Красноярского края максимальная температура бьет рекорды тепла, на западе - очень холодно. В низовье Енисея, в ночь на 26 июня сильно похолодало, в Игарке под утро температура понизилась до 1.3 градусов, такое значение стало рекордом суточного минимума (предыдущий отмечался в 1970 году со значениям +2.6 ).



Холодная погода удерживается на северо-востоке европейской территории, распространилась она и на верховье Волги, Урал и прилегающие районы Западной Сибири.



В Ухте (Республика Коми) под утро было 2.3 градуса, что на 0.5 градусов ниже предыдущего рекорда 1996 года. До небольших положительных значений (до 2:5 градусов) температура понижалась и в верховье Волги, но здесь суточные рекорды устояли. / meteonovosti.ru /



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