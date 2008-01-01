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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:41 Пятница, 28 июня

  Предстоящим днём столичный регион будет находиться под влиянием циклона и связанных с ним атмосферных фронтов. Ожидается облачная погода, временами будет идти дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 16..18, по области 13..18 градусов. Ветер западный 5-10 м/с, местами порывы 15 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 728 мм рт ст.

Атмосферное давление будет экстремально низким. Это и будет основным неблагоприятным фактором не только для метеозависимых, но и практически здоровых людей. В первую очередь, такие внешние условия негативно влияют на состояние людей, страдающих как гипотонией, так и гипертонией, ишемической болезнью сердца, нарушениями сердечного ритма, а также с вегетативными расстройствами нервной системы. Ослабить влияние неблагоприятных внешних факторов помогут лекарства назначенные врачом, контроль артериального давления, по возможности уменьшить тяжелые физические нагрузки, требует осторожности и работа, связанная с повышенным вниманием. Из-за высокой влажности воздуха большая вероятность обострений у страдающих хроническими заболеваниями суставов и позвоночника, бронхов и легких. Порывистый ветер может спровоцировать чувство беспокойства, тревоги и нарушение сна у людей с психо-эмоциональными нарушениями / meteonovosti.ru /
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