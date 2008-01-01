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Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 10:40 Пятница, 28 июня



В столичном регионе температура воздуха продолжает понижаться и уже сегодня ее среднесуточное значение ожидается на полтора градуса ниже нормы. В пятницу днем всего 16..18 градусов, дождливо и ветрено, как осенью. Дождей будет много, но рекордных осадков циклону, который подойдет к Москве, достичь не удастся. Максимум суточного количества осадков для 28 июня выпало в 1996 году и составило 32,6 мм.



По данным, за весь период инструментальных наблюдений за погодой, в Москве самая высокая температура 28 июня отмечалась в 1952 году: 32.8 градуса, но для июня и она не стала абсолютным максимумом. Он зафиксирован в 1901 году и составлял +34,7, и достался 21 июня. Самая холодная ночь на 28 июня наблюдалась в 1887 году, под утро было всего 3.3 градуса.



В прошлом, 2018 году, этот день был жарким, максимальная температура 27.2 градуса, и ни капли дождя. / meteonovosti.ru /



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