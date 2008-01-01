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В Москве зафиксировано рекордно низкое давление



ИА "Метеоновости" / 11:47 Пятница, 28 июня



Сегодня, 28 июня, утром центр ненастного циклона находился юго-восточнее Москвы. В результате, на главной метеостанции города атмосферное давление понизилось до рекордного значения 728 мм ртутного столба. Прежний рекорд 28 июня составлял 732 мм ртутного столба и наблюдался в 1956 году.



Атмосферное давление начинает расти и в субботу его значение составит 736 мм ртутного столба. Однако, вероятность нового рекорда давления для 29 июня не велика. Скорее всего, он останется за 1980 годом со значением 728 мм ртутного столба. / meteonovosti.ru /



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